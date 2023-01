Ufficiale – Curva Nord della Lazio squalificata per un turno

Calciomercato.com

Non soltanto la sanzione nei confronti della Lazio, la cuiNord dello stadio Olimpico è stata chiusa a causa dei cori razzisti dei tifosi biancocelesti ...federale - recita il comunicato...... laNord della Lazio allo Stadio Olimpico sarà chiusa per un turno. Nel comunicato del ... infrazione rilevata dal Quarto". Sanzioni anche per le società. Ammende inoltre per Atalanta (... Lazio, la Curva Nord paga i cori razzisti a Umtiti: UFFICIALE il ... Il giudice sportivo della Serie A ha chiuso per un turno la Curva Nord della Lazio, dopo i cori razzisti rilevati ieri nella sfida del Via del Mare ...Il giudice sportivo ha chiuso la Curva Nord della Lazio per un turno dopo i cori razzisti rivolti verso i giocatori del Lecce, Umtiti e Banda.