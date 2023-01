UFFICIALE | Blind al Bayern

Goal.com

...edizione di X Factor ( GUARDA LO SPECIALE ) cantando la sua Baby in duetto con. Tra il 2 ... Il 19 marzo è uscito Madame , il primo album, composto da 16 tracce di cui 8 featuring.I tre di centrocampo saranno Gonzalez, Hjulmand e. Ai lati di Colombo, che sarà la punta ... in questo caso semplicemente collegandosi con il sitodella piattaforma. Dopo il fischio ... Il Bayern prende Blind: ufficiale il colpo a parametro zero Benoit Badiashile è un nuovo giocatore del Chelsea. I Blues hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore classe 2001, che ha firmato un maxi ...Il messaggio di Blind sull'addio all'Ajax: "Non è così che mi sarei immaginato la fine della mia avventura con l'Ajax, purtroppo è andata così" ...