UE | multa da 390 milioni per Meta | Facebook e Instagram hanno violato le norme sul trattamento dei dati personali

Il Sole 24 ORE

Meta dovrà pagare unadieuro per non aver rispettato il Gdpr. Twitter non paga l'affitto e l'impresa di pulizie. I dipendenti si portano la carta igienica da casa • A 81 anni Dave ...Meta: maxidamilioni di euro dall'Authority irlandese per la pubblicità online. La Commissione per la protezione dei dati irlandese ha spiegato che il colosso tech guidato da Mark ... Multa di 390 milioni a Meta per violazione delle norme Ue su Gdpr La decisione della commissione per la protezione dei dati irlandese, ma la multinazionale americana ha già annunciato ricorso. Al via un contenzioso che potrebbe durare anni e intaccare una delle prin ...La Data protection commission, l'autorità per la tutela dei dati irlandese, ha stabilito che Meta Platforms non può utilizzare i ...