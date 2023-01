Ue | Mattarella | ' singoli Stati impotenti di fronte a sfide sempre più globali'

La Svolta

... il 29 dicembre, firmata dal presidente della Repubblica Sergioe pubblicata sulla ... che hanno beneficiato anche di piccole piccole cifre, su indicazione deiconsiglieri, a loro ...Cioè, a garantire la libertà deisarebbe la cultura non Big Brother . Infine, ad ... Sin qui la realtà , secondo. * * * Responsabilità: cos'è È qui che egli spiega il concetto di ... Ultimo'ora: Ue: Mattarella, 'singoli Stati impotenti di fronte a sfide ... A un anno dalla morte di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo dal 2019 fino al giorno della sua scomparsa l'11 gennaio 2022, esce "La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Eu ...Il capo dello Stato ricorda il presidente del Parlamento Ue nel libro che raccoglie i suoi scritti, a un anno dalla sua scomparsa: «La Ue oggi è essenziale e irrinunciabile» ...