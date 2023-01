Ue | Mattarella | ' prosegua nuovo percorso | integrazione sempre più efficace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Il presidente Sassoli è stato uno dei protagonisti di questa svolta" in Ue nella gestione del Covid, "che ha indirizzato l'Europa sulla strada della solidarietà interna e di politiche economiche espansive. E queste sue pagine dimostrano quanto fosse fondata la convinzione di Robert Schuman e di Jean Monnet che l'Europa si costruisce attraverso le crisi". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, nella prefazione al libro 'La saggezza e l'audacia' di Claudio Sardo, che raccoglie i discorsi di David Sassoli. "Anche per quanto riguarda il ruolo di presidente del Parlamento europeo, la sua personale impronta – impressa nel vivo dei giorni più difficili – ha contribuito ad affermarne rilevanza e prestigio, mostrando ai cittadini europei come il vertice dell'assemblea eletta a suffragio universale sia, a pieno titolo, uno dei ...