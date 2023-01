Ue | ' decreto Ong? Rispettare sempre leggi internazionali'

Il Foglio

Lo ha sottolineato la portavoce della Commissione Ue, Anitta Hipper rispondendo nel corso del briefing quotidiano ad una domanda sulla protesta dellenei riguardi delapprovato dal ...Nel documento, sottoscritto tra gli altri da Emergency, Iuventa Crew, Msf, Mare Liberum, Open Arma e Sea - Whatch, si afferma che il "è apparentemente rivolto alledi soccorso civile, ma ... Il decreto ong di Piantedosi e Meloni non ferma gli sbarchi: 1.651 migranti in tre giorni E' quanto scrivono in un documento unitario le Ong impegnate nell'attività di soccorso in mare aggiungendo che "il nuovo decreto legge, firmato dal Presidente italiano il 2 gennaio 2023, ridurrà le ca ...Le organizzazioni civili impegnate nelle attività di soccorso chiedono al governo di ritirare il dl appena emanato: “Non abbiamo bisogno di un altro quadro politico che ostacoli le attività di salvata ...