Udinese | Sottil | «Stasera c’eravamo soltanto noi in campo Meritavamo di più»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Empoli Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni: «I numeri parlano chiaro di questa partita. Abbiamo fatto 21 tiri, purtroppotre nello specchio. Abbiamo battuto 8 calci d’angolo a 1 e se loro ne battonouno vuol dire che nella nostra metàci sono stati poco. Poi il 69% di possesso palla.di vincere. Deulofeu? Ha avuto una distorsione a Napoli, sta cercando di recuperare con un piano graduale, quando si parla di articolazioni del ginocchio ci possono essere intoppi, ma lo stiamo gestendo con lo staff per riaverlo al ...

Mondo Udinese

(3 - 5 - 2) : Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra (81′ Festy), Lovric (71′ ... Allenatore:. Empoli (4 - 3 - 1 - 2) : Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Grassi,...È 1 - 1 traed Empoli. Pereyra © LaPresseA Baldanzi, in gol in avvio, risponde Pereyra. La squadra diprolunga così la striscia di partite senza vittorie, mantenendosi comunque subito ... Udinese-Empoli / Sottil: “Scordiamoci il passato. Deulo l’unico da valutare” Un’occasione persa in zona Europa. Con il pareggio i bianconeri rimangono all’ottavo posto a quota 25, in attesa di affrontare in trasferta la Juventus fra ...Ecco il top ed il flop di giornata tra i bianconeri di Sottil e il club toscano guidato da Zanetti. Un giocatore ha spaccato la partita ...