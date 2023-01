Udinese | Silvestri | «Andiamo a Torino tranquilli | con voglia di vincere»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Marco, portiere dell’, ha parlato al termine della partita di ieri pareggiata contro l’Empoli Marco, portiere dell’, ha parlato aTv. PAROLE – «L’Empoli è una buona squadra e che gioca bene. Dopo il primo gol abbiamo gestito bene la gara e creato tantissimo, peccato sia arrivato solo un gol. In quasi tutte le partite in cui non abbiamo vinto c’è sempre stata la prestazione, anche in questa gara è stato così e dobbiamo continuare di questo passo. Il fatto che non ci siano stati dei miei interventi vuol dire che abbiamo dominato ed i miei compagni hanno gestito bene la gara., a giocarci la partita con serenità e con ladi ...

(3 - 5 - 2) :, Becao, Bijol, Nehuen Perez, Pereyra, Arslan, Lovric, Walace, Udogie, Beto, Success. Allenatore: Sottil. © RIPRODUZIONE VIETATAUn pareggio grazie al quale l'rimane all'ottavo posto a quota 25, in attesa di affrontare ...bene e serve Baldanzi a rimorchio che con il destro incrocia sul palo lontano e trafigge... Udinese, Silvestri: "Il pareggio con l'Empoli ci va stretto. Ora vogliamo battere la Juve" “Andiamo a Torino tranquilli, a giocarci la partita con serenità e con la voglia di vincere". Il portiere dell'Udinese, Marco Silvestri, lancia la sfida ai bianconeri in vista della trasferta di ...Alla prima azione offensiva l'Empoli passa: Caputo entra in area e mette una palla in mezzo per Baldanzi che calcia e batte Silvestri in diagonale. L'Udinese agguanta il pareggio al 70' con Pereyra. ...