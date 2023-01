Udinese-Empoli | Sottil | “Una sola squadra in campo | meritavamo di vincere”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il tecnico dell’, Andrea, ha commentato il pareggio ottenuto contro l’in campionato. Queste le parole dell’allenatore bianconero in conferenza stampa: “C’è stata unain. Abbiamo effettuato 21 tiri, con 8 corner e un lungo possesso palla. Si poteva fare di più, soprattuttodi. Non ci siamo riusciti però e alcune volte si rischia anche di perdere partite di questo tipo. Dobbiamo essere più concreti e impiegare meno tiri per segnare, ma sono fiducioso e so che i gol arriveranno”. SportFace.

Andrea Sottil, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l'. Le sue dichiarazioni: "I numeri parlano chiaro di questa partita. Abbiamo fatto ... Serie A: Inter-Napoli 1-0, Udinese Empoli 1-1 - Calcio Si chiude con il botto la sedicesima giornata della Serie A di calcio, quella che vedeva il ritorno in campo dopo la lunga pausa per i Mondiali. Nel big match, infatti, crolla per la prima volta il Na ...Il centrocampista ivoriano, passato dalla Lazio all'Empoli, si è fatto espellere per doppia ammonizione nel match del mercoledì sera alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il classe 1992 dunque non sarà a ...