(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il segretario del Consiglio di sicurezza e di difesa ucraino, Oleksii Danilov ha detto che la Russia si prepara a un’escalation della situazione al fronte a febbraio e allo stesso tempo si muove dietro le quinte per spingerea firmare “accordi di pace” sul modello di quelli di Minsk. L’Istituto per lo studio della guerra (Isw) scrive che la Russia cercherà di rafforzare la sua cooperazione con l’Iran per ottenere sistemi d’arma più precisi. Oltre il 60% della città di Bakhmut è stato distrutto durante i combattimenti e l’offensiva russa, che va avanti da 6 mesi.

Il Sole 24 ORE

Si tratta di livello inferiore ai valori dell'inizio della guerra ine simile a quelli che si registravano tra dicembre 2021 e gennaio 2022. A favorire la moderazione del prezzo nelle...passando per la guerra in, che ci ha reso più vulnerabili, ma anche più sensibili e ... Sul gol subìto: ' Se andate a vedere lepartite, lo avevano già fatto. Mettono in difficoltà ... Ucraina ultime notizie. Putin ordina il cessate il fuoco per Natale ortodosso. Kiev: un’ipocrisia Il presidente americano Joe Biden legge la tregua ordinata dal leader del Cremlino per i due giorni del Natale ortodosso - 6 e 7 gennaio - come ...Roma, 5 gen. (LaPresse) - "Primo: l'Ucraina non attacca il territorio straniero e non uccide i civili come fa la Russia. L'Ucraina distrugge solo i membri ...