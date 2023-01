Ucraina-Russia | Erdogan a Zelensky | “Turchia pronta a mediare per pace duratura”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Laad assumersi il compito di facilitare eper raggiungere unatra”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip, durante una conversazione con il suo omologo ucraino, Volodymyr. Nel corso del colloquio, ha riferito in una nota la presidenza turca, i due leader hanno parlato di aiuti umanitari, del sostegno energetico dellaall’e degli sviluppi legati all’accordo sul corridoio del grano. Sottolineando poi che il lavoro sullo scambio di prigionieri continua,ha offerto il contributo a livello diplomatico del suo Paese anche per accelerare il processo relativo alla ...

