Ucraina | Putin ordina ' tregua di Natale' di 36 ore | l' ira di Kiev Biden | ' Vuole un po' di ossigeno'

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una brevenei combattimenti - 36 ore in tutto - per ilortodosso , che cade il 7 gennaio. È quanto ha deciso unilateralmente Vladimir, facendo appello all'perché accetti ...

Una breve tregua nei combattimenti - 36 ore in tutto - per il Natale ortodosso , che cade il 7 gennaio. È quanto ha deciso unilateralmente Vladimir, facendo appello all'perché accetti la sospensione delle ostilità. Ma Kiev ha risposto che tregua ci sarà solo quando i russi si ritireranno, mentre il presidente Usa Joe Biden ha ..., oggi, ha anche addobbato con dosi abbondanti di retorica propagandistica la partenza della fregata Ammiraglio Gorshkov per una missione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo. ...Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha commentato la tregua annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin, in occasione del Natale ortodosso.Sembra che l'amico di Putin Dmitry Medvedev (57 anni) stia perdendo la pazienza!L'escalation verbale dell'ex presidente russo per un video americano sulla ...