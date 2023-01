Ucraina | patriarca russo Kirill chiede tregua per Natale ortodosso

Il Sole 24 ORE

Ilrusso Kirill chiede una tregua per il Natale ortodosso nella guerra in. In un comunicato, pubblicato sulla Tass, il"di Mosca e di tutte le Russie" Kirill invita "tutte le parti coinvolte nel conflitto interno a stabilire una tregua natalizia dalle ...Una spia russa infiltrata nei servizi segreti tedeschi: ora l'Europa teme gli 007 di Mosca Se Putin si dedica alle nuove rotte transoceaniche, gli alleati dell'preferiscono non lasciare ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca si prepara a escalation militare a febbraio (ANSA) – MOSCA, 05 GEN – Il patriarca russo Kirill chiede una tregua per il Natale ortodosso nella guerra in Ucraina. In un comunicato, pubblicato sulla Tass, il Patriarca "di Mosca e di tutte le Russ ...Il patriarca Kirill è stato ed è il braccio spirituale armato della guerra di Putin che ha più volte legittimato e incoraggiato quale guarra all'Occidente dei gay pride e altro ...