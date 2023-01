Ucraina | Michel | ' annuncio Putin cessate il fuoco è ipocrita' **

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Bruxelles, 5 gen. (Adnkronos) - "C'è un aggressore: il Cremlino. E una vittima: il popolo ucraino. Il ritiro delle truppe russe è l'unica opzione seria per ripristinare la pace e la sicurezza. L'di unilunilaterale è tanto fasullo equanto sono illegali e grotteschi le annessioni ed i relativi referendum". Così su Twitter il presidente del Consiglio Europeo, Charles, ha commentato la tregua annunciata dal presidente russo, Vladimir, in occasione del Natale ortodosso.

La Svolta

Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles. 2023 - 01 - 05 20:34:14 Panzer a Kiev dalla Germania La Germania fornirà i panzer tipo Marder all', mentre gli Usa ...... le richieste di armamenti dell'sono ancora lontane dall'essere soddisfatte: a dicembre, ... come sostenuto dal colonnello francese in pensioneGoya , potrebbe incoraggiare altri a ... Ultimo'ora: **Ucraina: Michel, 'annuncio Putin cessate il fuoco è ... L'Ucraina aveva chiesto alla Francia un altro carro armato, il Leclerc, che ha protezioni e gittata superiore dell'AMX-10.Michel Vion fa Mea Culpa. Il Segretario Generale della Federazione Internazionale di sci e di snowboard ha espresso tutto il suo rammarico al quotidiano Nettavisen per il discusso espisodio avvenuto q ...