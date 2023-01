Ucraina | il patriarca russo Kirill ha chiesto una tregua per il Natale ortodosso

Il Sole 24 ORE

...52 IlKirill chiede una tregua per Natale ortodosso Ilrusso Kirill chiede una tregua per il Natale ortodosso. 05 gen 02:43 Forte esplosione avvertita a Melitopol Inuna ...Una spia russa infiltrata nei servizi segreti tedeschi: ora l'Europa teme gli 007 di Mosca Se Putin si dedica alle nuove rotte transoceaniche, gli alleati dell'preferiscono non lasciare ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca si prepara a escalation militare a febbraio A sua volta, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto in una telefonata con Vladimir Putin un cessate il fuoco «unilaterale» in Ucraina e una soluzione pacifica della crisi.Nel frattempo il patriarca Kirill ha invocato una tregua per il Natale ortodosso — «Mosca si prepara a un'escalation militare in febbraio», lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza e di dif ...