Ucraina | Erdogan a Putin | serve un cessate il fuoco unilaterale | Il patriarca Kirill chiede una tregua per il Natale ortodosso

...- La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 10:23...Il presidente turco Recep Tayyipha detto al suo omologo russo Vladimir Putin che gli sforzi di pace nella guerra Russia -dovrebbero essere sostenuti da un cessate il fuoco unilaterale e da una "visione per una ...Di Marta Serafini Ancora una volta il presidente turco si propone come interlocutore tra le due parti in guerra. E spera in un vertice di pace a Istanbul DALLA NOSTRA INVIATA KIEV-… Leggi ...Nel frattempo il patriarca Kirill ha invocato una tregua per il Natale ortodosso — «Mosca si prepara a un'escalation militare in febbraio», lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza e di dif ...