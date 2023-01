Ucraina | Erdogan a Putin | «Serve il “cessate il fuoco” unilaterale» E Kirill | «Tregua natalizia»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un lungo colloquio telefonico per parlare della guerra in, della situazione in Siria e dell’energia. Da un lato Recep Tayyip, presidente della Turchia, e dall’altro Vladimir, capo del Cremlino. Due autocrati, il cui rapporto è cementato da interessi comuni, ma in cui spesso non mancano divergenze tutt’altro che secondarie. Quel che è certo è che oggi il leader turco è tra i pochi al mondo a potersi intestare una mediazione per arrivare almeno ad unanella martoriata. Che poi è esattamente quel cheha fatto nel corso della telefonata odierna quando ha chiesto adi valutare la possibilità di dichiarare un «il» e di adottare «una visione per una ...