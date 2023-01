(Di giovedì 5 gennaio 2023) Mentre sul fronte continuano i combattimenti tra le truppe russe e le forze armate ucraine, in ambito diplomatico rispunta sul tavolo un nuovo tentativo di mediazione da parte di Ankara. Durante un colloquio telefonico, il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an ha ribadito al leader del Cremlino, Vladimir, che gli sforzi per giungere a una pace indevono essere sostenuti da un «il», nonché da una «visione per una soluzione equa». Obiettivo sul quale la Russia sembra essere disposta a ragionare a patto chesoddisfi «le richieste note e tiene conto delle nuove realtào», afferma il Cremlino riferendosi aiillegalmente attraverso i referendum «farsa» di fine ...

