Ucraina | Erdogan a Putin | “Cessate il fuoco unilaterale per arrivare alla pace”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Gli sforzi per giungere a unaindevono essere sostenuti da un “il” e da una “visione per una soluzione equa”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipal leader del Cremlino Vladimirdurante il colloquio telefonico di oggi, riferisce la presidenza di Ankara in una nota. Nel loro colloquiohanno discusso della guerra inma anche di questioni energetiche.hanno parlato della creazione di un hub del gas in Turchia. In una nota diffusa dpresidenza turca, spiegando che “il presidentedurante il colloquio ha affermato che Ankara ha ...

la Repubblica

Il presidente turco, Recep Tayyip, ha chiesto in una telefonata con Vladimir Putin un cessate il fuoco "unilaterale" ine una soluzione pacifica della crisi. E' quanto è emerso dal colloquio telefonico tra i due leader,...Il presidente turco, Recep Tayyip, ha chiesto in una telefonata con Vladimir Putin un cessate il fuoco "unilaterale" ine una soluzione pacifica della crisi. E' quanto è emerso dal colloquio telefonico tra i due leader,... Ucraina e Russia, torna la diplomazia: oggi i colloqui dei presidenti con Erdogan, ecco cosa c'è sul tavolo Nel frattempo il patriarca Kirill ha invocato una tregua per il Natale ortodosso — «Mosca si prepara a un'escalation militare in febbraio», lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza e di dif ...Il patriarca russo e di tutte le Russie Kirill chiede una tregua per il Natale ortodosso nella guerra in Ucraina.