Ucraina | ecco le condizioni di Putin | dialogo se Kiev accetterà le nuove realtà territoriali

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Vladimirdetta leper undi pace con l’. Che, secondo il presidente russo, devono prevedere l’accettazione delle. In pratica l’annessione da parte di Mosca delle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Le richieste russe per mettere fine al conflittole snocciola al telefono con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Che stamattina aveva detto al presidente russo come gli sforzi per giungere a una pace indevono essere sostenuti da un “cessate il fuoco unilaterale” e da una “visione per una soluzione equa”. Nella telefonata di oggi fra i due presidenti,ha ribadito l’apertura della Russia a unserio, ...