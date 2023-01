Ucraina | da Putin apertura a dialogo se Kiev riconosce nuovi territori

La Stampa

Viktor Bout, il mercante di morte torna in Russia da star: 'Amo, voglio combattere per lui in' Cirillo: sanno dove abito 'Mi è stato detto che non avrei neppure la possibilità di ...*** Russia:, pronta a dialogo conse accetta nuove realta' territoriali (RCO). 05 - 01 - 23 12:04:03 (0243) 0 NNNN Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 5 gennaio Viktor Bout, il mercante di morte torna in Russia da star: «Amo Putin, voglio combattere per lui in Ucraina» «Mi è stato detto che non avrei neppure la possibilità di prendere un aereo per venire in ...ISTANBUL (Reuters) - Il presidente turco Tayyip Erdogan ha detto a Vladimir Putin in una telefonata che gli sforzi di pace nella guerra tra Russia e Ucraina dovrebbero essere sostenuti da un cessate i ...