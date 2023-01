Ucraina | Crosetto alla Russia | “Italia non produce né fornisce mine antiuomo”

Entilocali-online

Il ministro della Difesa Guidodefinisce 'completamente false, infondate e gravemente denigratorie dell'onore del nostro ... secondo cui l'Italia avrebbe fornito mine antiuomo all''. '...... favorisce profitti miliardari alla industria bellica italiana di cuiè stato ... Durante la guerra civile(2014 " 2021) l'esercito ucraino ha sempre ostacolato alle autorità del Donbass ... Ucraina, Crosetto alla Russia: "Italia non produce né fornisce mine ... (Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto definisce “completamente false, infondate e gravemente denigratorie dell’onore del nostro Paese le dichiarazioni del portavoce del ministero degli ...Non è troppo tardi per invertire rotta. Ma la sinistra dovrebbe fare il suo mestiere. Far pagare la guerra a lavoratrici e lavoratori è una scelta politica ...