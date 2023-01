Ucraina | Biden-Scholz | “Carri armati Bradley e Marder a Kiev”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Usa e Germania continueranno a fornire all’“il necessario sostegno finanziario, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario”. Lo hanno ribadito il presidente americano, Joe, e il cancelliere tedesco, Olaf, nel corso di un colloquio telefonico incentrato sulla guerra in corso. Stando a una nota della Casa Bianca, gli Stati Uniti forniranno ae la Germania i. Entrambi i Paesi prevedono di addestrare le forze ucraine sui rispettivi sistemi. Alla luce poi dei continui attacchi missilistici e di droni della Russia contro le infrastrutture civili dell’hanno sottolineato l’intenzione di ...

Adnkronos

... infermerie e chiese il 25 dicembre e a Capodanno', ha notatoaggiungendo: 'Credo che stia ... di disporre una tregua con un cessate il fuoco lungo tutta la linea dei fronti in, in ...2023 - 01 - 05 15:30:48: potremmo inviare veicoli combattimento Bradley Joeconferma che gli Stati Uniti potrebbero inviare indi veicoli da combattimento Bradley. A chi ... Ucraina, Biden: "Tregua Putin cerca un po' di ossigeno" Il cancelliere tedesco e il presidente USA si sono accordati per fornire carri armati all'Ucraina. La Germania fornirà i panzer tipo Marder all'Ucraina, mentre gli Usa forniranno panzer Bradley. È que ...L'insediamento di Luiz Inacio "Lula" da Silva alla presidenza del Brasile è una grande notizia per l'America Latina e i Caraibi. Si presume che il gigante sudamericano recupererà il rilievo internazio ...