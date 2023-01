Ucraina | Biden intende inviare a Zelensky veicoli corazzati Bradley

TGCOM

Secondo il Wall Street Journal Zelensky avrebbe già presentato al presidente statunitense Joeuna prima bozza di un possibile accordo di pace con Mosca. Le cause della guerra in: il ...... Joe, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in supporto all'. Aè stato chiesto durante un incontro con i ... Biden: "Usa valutano invio a Kiev di mezzi da combattimento" Secondo l’Ucraina, Mosca si prepara ad una escalation militare a febbraio, che sarà mese decisivo, mentre il presidente Zelensky ha affermato ...Si tratta di veicoli corazzati dotati di un potente cannone, punto fermo dell'esercito americano per trasportare truppe sui campi di battaglia ...