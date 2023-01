Tuttosport – “Abbiamo fatto un’impresa contro l’unica imbattuta d’Europa”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) 2023-01-05 01:49:21 Arrivano conferme da: MILANO – “Dzeko sta facendo benissimo. È un anno e mezzo che siamo insieme all’Inter, ha tecnica, forza e ci sta aiutando in questa rincorsa che parte da lontano.una buona striscia, staserabattuto il Napoli,: è una grande iniezione di fiducia, sono orgoglioso dei miei ragazzi perché in campo si sono aiutati l’un l’altro, hanno corso tantissimo. Poi, con un pubblico così…una grande gara e dobbiamo continuare così“. Questa l’analisi – ai microfoni di Dazn – del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo il successo al Meazzala capolista Napoli dell’ex nerazzurro Spalletti: “C’era grande curiosità ...

Tuttosport

bisogno di uno che possa avere subito un buon impatto, altrimenti bruciamo soldi e non rinforziamo la rosa" . Problemi in attacco per il Manchester United Con 27 gol, il Manchester United è ...Noncapito la scelta di Juric di rinunciare all'unico pivot a disposizione, Sanabria , poco prolifico in zona gol, un chiaro limite, ma pur sempre il granata più abituato e portato a giocare ... Juventus, Allegri: "Striscione per Vialli momento bellissimo. Di Maria con l'Udinese" Così il tecnico nerazzurro dopo il successo al Meazza contro la capolista: "Stiamo facendo una rincorsa che parte da lontano". Poi elogia Dzeko e Calhanoglu ...Il tecnico azzurro parla al termine della prima sconfitta in campionato arrivata contro i nerazzurri di Inzaghi ...