Tutt’altra storia per la disponibilità PS5 nel 2023 secondo fonti ufficiali

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La scarsaPS5 continua ad essere un cruccio per tanti gamers in tutto il mondo. Chi non è riuscito ancora ad accaparrarsi la sua unità di console potrebbe però ben presto raggiungere il suo agognato obiettivo. Lo promette il Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Rayan, presente al CES di Las Vegas in svolgimento in questi giorni. In pratica,Rayan, laPS5 sarà decisamente maggiore per tutto il. La maggiore presenza di scorte potrebbe di certo dipendere dal superamento dei problemi di produzione dovuti alla penuria di componenti hardware ma anche ad una domanda inferiore per la console. Come riferito, finora, sono stati vendute 30 milioni di unità di PS5 e dunque meno utenti proveranno a comprarla nei prossimi mesi. A questa prima osservazione, si aggiunge ...