SPORTFACE.IT

... squadra turca allenata da Vincenzo, ha presentato un'offerta ufficiale al Napoli per ... prima di Demme, ha incassato il 'no' di Bakayoko che ha preferito declinare l'opzione in. Si ...Bella anche la quota dei turchi allenati da Vincenzo. L'Adana Demirspor ha una difesa che non si fa passare nemmeno delle palline e quindi, in casa contro la poverella Istanbulspor (che ha ... Turchia, Montella vola con il suo Adana Demirspor: 6-0 all'Istanbulspor Secondo quanto riportato da Sky Sport, c'è una nuova pretendente per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli interessa anche all'Adana Demirspor, club turco allenato da Vincenzo Montella. I turchi a ...L’Adana Demirspor, club turco allenato da Vincenzo Montella, ha fatto un’offerta per Diego Demme. I turchi avevano nel mirino Bakayoko che però non è convinto della destinazione e quindi hanno cercato ...