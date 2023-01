Agenzia ANSA

La Corte Costituzionale diha bloccato i conti bancari del partito filocurdo Hdp, la terza forza politica più rappresentata nel Parlamento turco. Lo rende noto la stessa formazione politica facendo sapere che si tratta ......anche fuggire perché i civili - quasi la metà sono anziani e bambini - sono letteralmente, ... Il culmine nel 2020 con la Guerra dei 44 giorni in cui gli azeri con il supporto della- ... Turchia: bloccati i fondi del partito filocurdo Hdp - Ultima Ora (ANSA) - ISTANBUL, 05 GEN - La Corte Costituzionale di Turchia ha bloccato i conti bancari del partito filocurdo Hdp, la terza forza politica più rappresentata nel Parlamento turco. Lo rende noto la ...I due ministri della Difesa si sono incontrati a Mosca: potrebbero esserci conseguenze per i curdi e per i profughi siriani in Turchia ...