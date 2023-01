Trovato in possesso di coltello | denunciato dai Carabinieri a Montella

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Idella Stazione dihannoun 60enne del posto per "Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere". In orario serale l'uomo, fermato aalla guida di un'...

AvellinoToday

In orario serale l'uomo, fermato a Montella alla guida di un'auto, all'esito di perquisizione è statoindi un coltello: opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari ...Nonostante il veicolo risultasse in regola, sin dall'inizio del controllo il conducente si è mostrato particolarmente agitato; infatti, gli investigatori lo hannoindi un involucro ... Trovato in possesso di un coltello: denunciato 60enne hanno arrestato un giovane albanese trovato in possesso di 19 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 11 grammi. La perquisizione personale ha, inoltre, permesso di rinvenire sulla sua ...VERONA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona, nell’ambito dell’incessante azione di controllo economico del territorio finalizzata al contrasto dei traffici illeciti, tra ...