Troppo caldo | l' Appennino resta senza sci

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Addio alla stagione sciistica in Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo, dove le temperatureelevate rispetto alla media stagionale hanno portato alla chiusura di decine di impianti. A farne maggiormente le spese è l’Emilia Romagna dove le piste sono praticamente tutte chiuse, segnando così una nuova annata nera per il turismo invernale dopo i due anni di pandemia. Un fatto che ha pesato su tutta la filiera turistica con una raffica di disdette a cui albergatori, gestori di impianti e maestri di sci sono stati costretti a far fronte. Webcam Monte Cimone L’asdi neve causata dal cambiamento climatico pur, non permette alle temperature di scendere sotto lo zero termico nemmeno di notte. Le immagini delle webcam presso il comprensorio del Cimone, nell'modenese invece di mostrare delle ...

