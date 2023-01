Tribunale Napoli nord | Visone Dda | “Ridurre territorio di competenza”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il magistrato della Ddda di, Giuseppe, parla dei problemi atavici deldidi Aversa e di come potrebbero essere in parte risolti. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Comune di Napoli

Il campionato ergastolano si deciderà in, si sa. Intanto sul campo la classe arbitrale ... Ilnon c'è. E' ancora pesante dei carichi accumulati in Turchia. I Suninter propongono un ...... 44enne originario dima fino al recente passato in servizio operativo a Reggio Calabria, accusato di concorso esterno con la 'ndrangheta. La scarcerazione è stata disposta daldel ... Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Registro degli utilizzi ... È morto all’età di 83 anni Ernesto Castano, difensore Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968. Per ricordarlo la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94' Finisce qui, Inter-Napoli 1-0. 93' Ultimo giro d’orologio. 91' Altri tre minuti di recupero. 90' MIRACOLO DI ONANA su Raspadori a botta sicura. 88' Giallo ...