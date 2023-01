Tregua di 36 ore ma pace lontana Cosa c' è dietro la mossa di Putin

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Vladimirha ordinato unadi 36 ore per il Natale ortodosso. E' il primo stop su larga scala, almeno sulla carta, dallo scoppio del conflitto in Ucraina lo scorso 24 febbraio. Il leader del Cremlino ha fatto suo l'appello lanciato in mattina dal patriarca Kirill. I soldati di Mosca non dovranno imbracciare le armi dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio. Il Cremlino ha chiesto a Kiev di fare altrettanto, ma la risposta è stata dura. Secondo gli ucraini si tratta di "una trappola cinica", che non deve essere assecondata. A esplicitare ancora meglio il pensiero di Kiev è Mikhaylo Podolyak, influente consigliere del presidente Zelensky, che detta le condizioni: "Primo: l'Ucraina non attacca il territorio straniero e non uccide i civili come fa la Russia. L'Ucraina distrugge solo i membri dell'esercito di occupazione sul suo ...