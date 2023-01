Tramvia piazza della Repubblica-Ponte Vittorio | il Campidoglio affida il progetto al La Sapienza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Roma – “Il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale hato alla Facoltà di Architettura dell’Università ‘La’ lo studio e la ricerca di nuove soluzioni progettuali per la valorizzazionetratta, nell’ambitorealizzazionenuova Tranvia TVA, Termini Vaticano Aurelio”: lo dichiara in un nota Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “L’mento – spiega Patanè – scaturisce dall’esigenza di ridefinire l’assetto di alcuni degli assi viari interessati dalla tranvia, in special modo per via Nazionale e Corso. L’obiettivo è trovare soluzioni progettuali che permettano di inserire ...

...di Firenze. "TrènTram" prevede un tracciato, da Spini al centro città, di 7,8 km di cui 1,93 senza catenaria (quindi con alimentazione da suolo o a batteria), nel tratto che aggira..."Cittadini in questi giorni ci hanno inviato foto alla mail della Lega, della situazione di totale degrado e abbandono in cui versa la zona dietro il ponte dellaPaolo Uccello. Le foto (allegate) testimoniano in modo inequivocabile come l'Amministrazione non abbia alcuna attenzione per il decoro urbano. Cosa ne pensa Assessore Bettini" Sono ... Tramvia piazza della Repubblica-Ponte Vittorio: il Campidoglio ... Il Campidoglio alla ricerca di nuove soluzioni per la tratta della TVA da piazza della Repubblica al Ponte Vittorio, il nodo di via Nazionale ...La novità delle ultime ore è che l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha annunciato di aver affidato alla Facoltà ...