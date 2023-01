Traffico Roma del 05-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul grande raccordo anulare in graduale diminuzione ilsu entrambe le carreggiate dopo un pomeriggio senza particolari problemi stessa situazione in uscita dasul tratto Urbano della A24 e sulla diramazioneSud verso la capitale dove ormai si viaggia senza disagi di rilievo ancora trafficato via del Foro Italico dove In quest’ultima ora gli spostamenti sono rimasti concentrati tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni nella città dipiù precisamente in prossimità di Casal Bernocchi ricordiamo la riapertura di via di Malafede chiusa precedentemente per un incidente tra via Todeschini via Troisi su Corso di Francia ricordiamo i lavori via Ronciglione via Antonio gabaglio in direzione della centro città possibili ulteriori ...