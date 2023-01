Traffico Roma del 05-01-2023 ore 19 | 00

(Di giovedì 5 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione In quest’ultima ora nessun cambiamento di rilievo sul grande raccordo anulare Dov’è illungo l’esterna rimane maggiormente concentrato tra la via Pontina è la diramazioneSud stessa situazione sull’ interna trafficata tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina sono diminuzione gli spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico sono possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni maggiormente trafficata la diramazioneSud prima dello svincolo di allacciamento con il raccordo anulare Provenendo dalla barriera autostradale su Corso di Francia ricordi lavori tra via Ronciglione via Antonio gabaglio in direzione del centro città possibili ulteriori ...

RomaToday

... senza rischiare di perderti l'inizio del live a causa del troppoo di non sapere come ... FREE NOW è presente in 10 città italiane (Milano,, Torino, Napoli, Palermo, Catania, Cagliari, ...Mentre altre città più grandi, generalmente note per ilcaotico e gli affollamenti, non sono presenti in vetta alla classifica:è solo al quinto posto, mentre Napoli o Palermo si ... A Roma il 4 gennaio blocco del traffico: chi non può circolare Ecco il nuovo tassello del maxi Piano del Centro che sta riqualificando il cuore della città (ma sacrificando parcheggi)."Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di celebrità vengano usati come strumento di 'sportswashing' dai Sauditi. (ANSA) ...