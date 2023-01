Traffico Roma del 05-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra la Pontina è la diramazioneSud stessa situazione in interna e particolare tra Cassia e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina aumentano gli spostamenti ma senza altri disagi sulle tratto della A24 in direzione della grazino allenta sempre perintenso Anche su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni nella città die raccomandiamo Maggiore attenzione sul Lungotevere dei Cenci a causa della presenza di un incidente per lo stesso motivo prudenza su via di Malafede altezza Casal Bernocchi momentaneamente chiuso altra via Todeschini e via Troisi infine ...