Traffico Roma del 05-01-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 5 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anularein aumento lungo la carreggiata esterna in particolare tra via Laurentina è la formazionesu da chi viaggia senza disagi di rilievo sulla carreggiata internaregolare sul tratto Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est nell’area del Vaticano prosegue la chiusura delle carreggiate laterali di via della Conciliazione tra via della traspontina e Piazza Pio XII per motivi di sicurezza in occasione delle Celebrazioni per la scomparsa di Joseph Ratzinger papa emerito Benedetto XVI il provvedimento rimane comunque attivo fino a cessate esigenze per le successive celebrazioni durante le pizze sono state comunque riaperta alvia degli ombrellari e vicolo del farinone ...