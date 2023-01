Traffico Roma del 05-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Luceverdeho già trovati dalla redazione code lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tela laFiumicino e la via del mare aprudenza per un incidente in via delle Quattro Fontane e rallentamenti incidente in zona Prati Fiscali in via di Val di Sangro all’altezza di via Val di Lanzo ti viaggia su carreggiata ridotta sul lungotevere maresciallo Cadorna per lavori di potatura all’altezza di piazza Lauro De Bosis funerali di Joseph Ratzinger papa emerito Benedetto XVI in piazza San Pietro zona rossa fino alle 14 ti ricordiamo sono state rafforzate le misure di sicurezza in tutta l’area del Vaticano II e dalvia degli ombrellari per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Dalmine tutto un servizio a cura ...