Traffico Roma del 05-01-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 5 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code lungo la carreggiata esterna del grande raccordo tra laFiumicino e la via del mare aprudenza per un incidente in via delle Quattro Fontane all’altezza di via del Quirinale altro incidente con possibili rallentamenti in piazzale Garibaldi vicino alla Passeggiata del Gianicolo che era un incidente ancora in zona Prati Fiscali in via di Val di Sangro all’altezza dei via Val di Lanzo ti ha già poi su carreggiata a ridotta Sono lungo Tevere maresciallo Cadorna per lavori di potatura all’altezza di piazza Lauro De Bosis terminati i funerali di Joseph Ratzinger papa emerito Benedetto XVI in piazza San Pietro zona rossa fino alle 14 con la partecipazione di 50 mila fedeli ricordiamo rafforzate le misure di sicurezza in tutta l’aria del ...