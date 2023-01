Traffico Roma del 05-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulla A24L’Aquila si sta in coda da Portonaccio alla tangenziale est e brevi file sul grande raccordo anulare carreggiata interna all’altezza della Flaminiain città prudenza per un incidente in via Cassia con rallentamenti nei pressi di via Sesto Miglio altri rallentamenti in via Giovanni Lanza per un incidente all’altezza di via equiziaa rilento in queste ore su via Flaminia Nuova tra due punti la tangenziale est e si viaggia super Giada ridotta sul lungotevere maresciallo Cadorna per lavori di potatura all’altezza di piazza De Bosis piazza San Pietro zona rossa oggi per i funerali di Joseph Ratzinger papa emerito Benedetto XVI la cerimonia è presieduta da papa Francesco tre capi dello stato anche il presidente Mattarella rafforzate le misure ...