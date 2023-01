Traffico Roma del 05-01-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità stamani fortein via Aurelia Antica in via della Pineta Sacchetti all’altezza del Policlinico Gemelli in via Trionfale in zona Santa Maria della Pietà in via Cassia nuova e in via Salaria in prossimità del raccordo anulare porteanche in via Chiana via Cavour via Puccini e via Merulana sul resto delle principali stradescorrevole In collaborazione con Luce Verde infomobilità