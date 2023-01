Traffico Roma del 05-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Luceverdedove trovarti dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo sul grande raccordo anulare insultato Urbano della A24L’Aquila ain città prudenza per un incidente su piazza Augusto Righi all’altezza del Lungotevere di Pietra Papa rallentamenti per un incidente in via Casilina all’altezza del raccordo che si viaggia su carreggiata ridotta super lavori di potatura sul lungotevere maresciallo Cadorna all’altezza di piazza De Bosisa rilento in queste ore su via Flaminia Nuova 3 via dei Due Ponti la tangenziale est alle 9:30 in piazza San Pietro i funerali di Joseph Ratzinger papa emerito Benedetto XVI a presenziare la cerimonia Papa Francesco rafforzate le misure di sicurezza in tutta l’aria del Vaticano chiusure modifiche alla viabilità potenziamento dei servizi sia m che in superficie ...