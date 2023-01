Traffico Roma del 05-01-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàscarso sul grande raccordo anulare tratto Urbano della A24L’Aquila in città prudenza per un incidente in piazza Augusto Righi all’altezza del Lungotevere di Pietra Papa rallentamenti per un altro incidente su via Casilina all’altezza del raccordo su carreggiata ridotta sul lungotevere maresciallo Cadorna per lavori di potatura all’altezza di piazza Lauro De Bosis Oggi è giovedì 5 gennaio alle 9:30 a piazza San Pietro ospiterà i funerali di Joseph Ratzinger papa emerito Benedetto XVI a presenziare la cerimonia è Papa Francesco misure ha la viabilità di sicurezza in tutta l’area del Vaticano dopo l’apertura dei varchi piazza San Pietro si vari Candle attesi centomila fedeli interdetto l’utilizzo della pista ciclabile in Piazza della ...