Tradimento choc | il marito scrive tutto su un cassonetto | “Farò la stessa cosa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Storia di tradimenti, accuse e minacce sulle campane dei rifiuti. Caso curioso quello accaduto a Mestre, località del comune di Venezia, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2023. Qualcuno ha voluto lanciare un preciso messaggiondo frasi con accuse e minacce sopra una decina di campane per la raccolta dei rifiuti. In tanti hanno letto le offese e gli insulti che sono probabilmente rivolti ad un residente della zona. L’autore ha usato un pennarello nero indelebile perre 10 messaggi, uno diverso per ogni campana. Si parla di tradimenti e pratiche sessuali particolari. C’è anche una parte di numero del cellulare della persona a cui si rivolgono i messaggi. Con la minacciosa scritta “segue” come a voler lanciare un monito. Leggi anche: Bimbo di 10 anni caduto nel pozzo, dopo 4 giorni la notizia: non ce l’ha fatta Le scritte sulle ...