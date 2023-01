Tracce di pneumatici finiscono nella lattuga coltivata

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - Il vento, i fanghi di depurazione e le acque reflue trasportano le particelle di usura deidalle strade ai terreni agricoli. Un nuovo studio di laboratorio mostra: gli inquinanti contenuti nelle particelle potrebbero entrare nelle verdure coltivate e, in particolare,. I ricercatori del Center for Microbiology and Environmental Systems Science (CMESS) dell'Università di Vienna hanno studiato se le sostanze chimiche rilasciate daisi fanno strada nelle piante die potrebbero finire sui nostri piatti. Le loro analisi hanno mostrato: laha assorbito tutti i composti studiati, alcuni dei quali altamente tossici. Ulteriori indagini devono mostrare come questo processo avvenga effettivamente nei terreni arabili. Lo studio è stato ora ...

