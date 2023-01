Tour de Ski 2023 | Federico Pellegrino | prospettive per una Val di Fiemme da protagonista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Alzi la mano chi l’avrebbe detto:grandissimodelde Ski. Ed è proprio quello che sta accadendo: il poliziotto di Nus, all’avvicinarsi del trittico finale che nella Val dis’incanala verso il Cermis, è secondo in classifica con soli 12 secondi di ritardo da Johannes Hoesflot Klaebo, ed è anche l’unico non scandinavo nell’intera top ten. Fino a questo momento il massimo alfiere del moderno sci di fondo italiano sta facendo realmente sognare numerosi appassionati. Secondo nella sprint della Val Mustair, terzo nell’inseguimento sempre in Svizzera, ancora terzo nell’inseguimento a Oberstdorf. Questo scenario sta stupendo anche il diretto interessato, che però si è detto contento di aver trovato una competitività tanto importante anche nelle ...

Pellegrino, con questo podio, balza al secondo posto della classifica deldecon 12" di svantaggio su Klaebo, che guida con il tempo di 1h31'02". Terzo l'altro norvegese Goldberg, a 14" dal ...Queste le parole di Federico Pellegrino dopo il terzo posto nell' inseguimento a Oberstdorf , valido per ildedi sci di fondo. 'Oggi ce la siamo giocata sull'ultima rampa, giustamente l'...