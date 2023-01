Totti e le voci sul gioco? Colpo di scena | Striscia aveva previsto tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Staserala notizia torna sulla separazione dell'anno dopo le notizie apparse su LaVerità, che oggi dà notizia delle indagini dell'Antiriciclaggio su strani movimenti dai conti correnti di Francescoe sul sospetto che l'ex calciatore abbia un problema con le scommesse e ild'azzardo. Sorprendente? Stupefacente? Non per il Gabibbo, che dice: "la notizia ve l'già detto. Anzi, ve l'no già detto Ilary e Francesco". E lancia un montaggio dei deepfake die Blasi, che già il 5 ottobre, all'inizio di questa stagione dila notizia, parlava della passione del marito per il. "I Rolex con le garanzie glieli ho portati via così non se li può giocare", diceva Ilary versione deepfake, "metti ...