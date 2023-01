Totti e il gioco d' azzardo | ecco la risposta del Capitano dal Messico

Repubblica Roma

Nel frattempo, però,sceglie di far parlare immagini e musica.Ma l'ingresso non è validoe l'antiriciclaggio, l'amico confessa: 'Va matto per ild'azzardo. I soldi Me li ha prestati e me li tengo' Cosa è successo In molti hanno letto le offese e ... Totti-Blasi, segnalazione dell'antiriciclaggio: "I milioni di Francesco in scommesse e giochi d'azzardo" Mentre continuano le indiscrezioni sull'indagine che lo riguarda, Francesco pubblica una foto al tramonto con i tre figli: "L'amore della mia vita" ...Una decina di campane dei rifiuti imbrattate a Mestre, nella notte fra il 2 e 3 gennaio. L'autore è uno solo, che ha voluto richiamare l'attenzione di un certo ...