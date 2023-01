Totti | dove hanno venduto i suoi Rolex | la foto-bomba di Dagospia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non c'è pace per Francesco, che dopo la fine del matrimonio di Ilary Blasi è particolarmente attenzionato a livello mediatico, in maniera del tutto diversa rispetto a quando era il capitano della Roma. A tenere banco adesso sono le “notti sfrenate” che in passatosembra aver trascorso al Casinò di Montecarlo. La segnalazione di Bankitalia sul giro di assegni svela una passione sconosciuta o quasi dell'ex calciatore per il gioco d'azzardo. A insospettire gli investigatori sono stati alcuni bonifici, ma si esclude che si possa trattare di riciclaggio: in attesa di capire bene di cosa si tratta, qualcuno avanza il sospetto che ci sia lo zampino di Ilary Blasi dietro la fuga di notizie che ha fatto sì chefinisse nuovamente nell'occhio del ciclone.è andato oltre l'alert di Bankitalia ...