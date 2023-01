Totenfrau – La signora dei morti | la recensione della nuova serie thriller Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La– Ladei, 2022. Creata da: Barbara Stepansky, Benito e Wolfgang Mueller. Cast: Anna Maria Mühe, Yousef Sweid, Hans-Uwe Bauer. Durata: 50 minuti circa/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su. Trama: Blum è la proprietaria di un impresa di pompe funebri che, dopo la morte improvvisa dell’amatissimo marito, si tufferà nella ricerca di vendetta. Nel farlo porterà alla luce un intricato mistero radicato nel passatosua cittadina. Ci troviamo in una di quelle piccole cittadine in cui tutti si conoscono e in cui non succede mai niente. Ovviamente sono spesso il teatro ideale per cruenti omicidi. È a Bad Annenhof, una località sciistica austriaca, che prende il via questa storia tratta dal bestseller di Bernhard ...